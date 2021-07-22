Ковровчанин хранил наркотики в тайнике за собственным гаражом

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 26-летнего парня из числа местных жителей. Ему инкриминируют хранение наркотиков в крупном размере.

Молодого человека полицейские задержали на улице в минувшем январе. Тогда его состояние вызвало подозрение у стражей порядка, а задержанный вскоре сознался, что употребил наркотики. По его словам, запрещенное вещество он якобы нашел на улице.

Однако оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что молодой человек на самом деле имеет тайник.

По версии следствия и по словам самого обвиняемого, за месяц до задержания он купил наркотики для личного употребления и сперва хранил их в своем гараже, но потом, опасаясь ареста, перепрятал их на территорию за гаражом, и систематически брал оттуда разовые дозы.

В тайнике, на который указал ковровчанин, сыщики нашли 14,94 грамма метадона.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.