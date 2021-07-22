Жильцов аварийных Собинских казарм планируют расселить в 2022 году

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, накануне в ходе личного приема к губернатору региона обратилась жительница знаменитой «Собинской казармы» - одного из домов райцентра по улице Рабочей города Собинки, признанных объектом культурного наследия. В одной из казарм в январе случился крупный пожар, и тогда наконец-то решено было переселить людей в новое, нормальное жилье. Однако процесс внезапно затянулся.

Как объяснил глава администрации Собинского района Александр Разов, дома №7 и №9 по улице Рабочей уже включили в областную программу по расселению аварийного жилья, и на текущий год на это выделено 40 миллионов рублей.

Более того — уже определили застройщика, который возведет новое жилье, однако заминка с началом строительства случилась из-за скачка цен на рынке стройматериалов. Тем не менее, Разов заверил, что уже летом 2022 года, если все пойдет по плану, жители Собинских казарм наконец-то справят новоселье.