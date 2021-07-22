Владимирская область получит участок под крупный спорткомплекс

Во время встречи генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко с губернатором региона Владимиром Сипягиным подписано соглашение о безвозмездной передаче земельного участка под строительство многофункционального спорткомплекса.

- Для развития туристического потенциала региона мы разработали Стратегию пространственного развития Суздаля, во Владимире при финансовой поддержке нашего банка строится жильё, помогаем жилищно-строительным кооперативам. Подписанный сегодня документ – продолжение большой работы по вовлечению в оборот федеральных земель. На таких участках может строиться необходимая людям инфраструктура, в том числе спортивная. Это важно для популяризации и развития спорта не только во Владимирской области, но и в соседних регионах, - сказал Виталий Мутко.

- Без преувеличения отмечу, что вся область с нетерпением ждёт реализации этого масштабного проекта. Мы провели большую подготовительную работу, и теперь, я уверен, комплекс станет настоящим центром притяжения спортивной жизни, домом для профессионального и массового любительского спорта. Владимирская земля богата чемпионами, и теперь у нас откроются новые возможности для подготовки достойной смены спортсменов, которые смогут представлять нашу страну на мировом уровне, – подчеркнул Владимир Сипягин.

На переданном Владимирской области участке площадью 5,8 га планируется построить три корпуса спортивного комплекса с ареной на 3500 зрителей и сопутствующей инфраструктурой. Проект также предполагает создание открытых площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола, скейтпарка и амфитеатра. Также предусмотрено строительство гостиницы для спортсменов.