В Александрове будут судить водителя, укравшего у хозяина 70 миллионов рублей

В Александровский городской суд поступило уголовное дело по факту совершения кражи – тайного хищения чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, водитель компании узнал, что он должен будет перевозить деньги учредителя из Ярославля в Москву в особо крупном размере. Зная, что его планируют уволить из-за сокращения штата, он решил похитить деньги, привлек к выполнению плана одного знакомого, а потом еще не менее трех соучастников. Подельники смогли похитить 70 347 047 рублей, причинив потерпевшему имущественный вред, который признается особо крупный размером, и распорядились похищенным по своему усмотрению. Теперь водитель и его знакомый обвиняются в организации кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, третий подельник - в пособничестве в совершении кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уголовные дела в отношении еще двух соучастников выделены в отдельное производство.