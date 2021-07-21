Гусевчанин обвинил полицейского в крае своих вещей

СУ СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Гусь-Хрустальный за заведомо ложный донос о совершении преступления. По версии следствия, 14 июля 2021 года пьяный горожанин обратился с заявлением в МО МВД России «Гусь-Хрустальный», содержащем заведомо ложные сведения о том, что сотрудник полиции похитил, принадлежащее ему имущество у одного из торговых центров города. При этом его показания не подтвердили камеры видеонаблюдения: по ним видно, что полицейский ничего не похищал. Позднее сам подозреваемый сам признался, что хотел отомстить полицейскому, остановившему его для проверки личности.