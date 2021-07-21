В Вязниковском районе ГИМС обнаружила нарушения на местных пляжах

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями полиции проверили пляжи на плотине Зеленино и на реке Мстерке в поселке Мстера.

Несмотря на то, что пляжи тут легальные и проверенные, без нареканий не обошлось.

В частности, инспекторы ГИМС обратили внимание местных властей на отсутствие оранжевых буйков, обозначающих места для купания детей, а также на отсутствие информационных стендов и стоек со спасательными кругами. В результате местным администрациям было вынесено предостережение.

Также среди нарушителей оказались сами граждане. В частности, на плотине Зеленино мужчина с ребенком плавали на надувной лодке без спасательных жилетов. А на Мстерке точно так же катал людей другой местный житель. На обоих судоводителей были составлены административные протоколы.

Помимо прочего, сотрудники МЧС провели беседы с местными ребятами и напомнили им правила безопасности на воде.