Владимирцы, арендующие землю, смогут выкупить ее по сниженной цене

Владимирские семьи, арендующие участки земли у муниципалитетов смогут до 1 января 2024 года приобрести эти участки в собственность, заплатив 25% от кадастровой стоимости земли. Сейчас этот закон действует до 1 января следующего года, но его решили продлить. Семей, арендующих землю, достаточно много, только в Судогодском районе таких участков больше 300. При этом Их продажа даже по значительно сниженной стоимости позволит неплохо пополнить муниципальные бюджеты. Во Владимире это уже принесло в казну более двух миллионов рублей в Меленковском районе – около одно миллиона и 800 тысяч. При этом за аренду жители платят настолько низкую цену, что на состояние муниципального бюджета она практически не влияет. Принять закон решили сейчас, не откладывая до осени, чтобы позволить и самим жителям, и муниципалитетам спланировать свой бюджет. Кстати, такое решение депутатов поддержал и губернатор. Более того, Владимир Сипягин не исключает что действие закона могут продлить дополнительно и после 2024 года.