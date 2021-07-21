В Вязниках местную жительницу осудят кражу кошелька в магазине

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи вязниковской полиции завершили расследование уголовного дела по факту кражи кошелька, в котором находилось шесть тысяч рублей.

В конце июня в полицию обратилась жительница Вязниковского района, рассказавшая, что забыла в магазине на столике для покупателей бумажник, а когда вернулась, кошелька уже не было.

Оперативники опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили личность человека, взявшего кошелек.

Этим человеком оказалась женщина из числа местных жителей, которую вскоре задержали.

Дама призналась, что кошелек нашла на столике, но не стала пытаться разыскать владельца, как того требует закон, а оставила находку себе.

Пропавший кошелек был изъят и возвращен хозяйке, а нашедшая его посетительница магазина стала фигурантом уголовного дела.