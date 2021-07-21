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Общество21 июля 2021 16:05

Во Владимире прививку от коронавируса ждут четыре тысячи человек

Со вчерашнего дня очередь сократилась меньше, чем на сто человек
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По данным на 21 июля, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 54529 владимирцев, а оба компонента вакцины получили 37815 жителей города. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4044 человека, по данным на 20 июля очередь составляла 4134 человека. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 61665 доз вакцины. Горожане, желающие сделать прививку, могут записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).