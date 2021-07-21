Во Владимирской области подняли возраст медиков, имеющих право на компенсацию за съем жилья

В регионе решили увеличить возраст работников, которые по областному закону имеют право на компенсацию из бюджета за арендуемые квартиры. В первую очередь новое изменение коснется медиков. До сих пор приехавшие в регион медицинские работники получали компенсацию из бюджета за снимаемое жилье, но только до 36 лет. Как отметила депутат Заксобрания и экс-главный врач роддома №2 города Владимира Ирина Кирюхина, это привело к оттоку кадров из области: врачи понимали, что выплачивая по 15 тысяч за съем квартиры, они не могут накопить на свое жилье. При этом претендовать на льготную ипотеку медики могли до 41 года. Теперь возможности уровняли: компенсацию за съем жилья они тоже могут получать до 41 года. До конца августа в областной администрации обещают оформить все необходимые документы до конца августа. Как отметила Ирина Кирюхина, узнав об этом, двое владимирских врачей, переехавших в Москву, обещали вернуться.