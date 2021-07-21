В Коврове стало больше 11-классников, не сумевших сдать выпускные экзамены по биологии, истории и информатике

В этом году ковровские школьники для сдачи ЕГЭ выбрали13 предметов: русский язык, математика, информатика и ИКТ в компьютерной форме, биология, история, английский, французский, немецкий, химия, обществознание, физика, география и литература (не сдавали только китайский и испанский языки). Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его сдавали 681 человек, 97,7% выпускников 2021 года. Самым популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика – 423 выпускника. Второй по популярности предмет по выбору – обществознание, его сдавали 350 человек. ЕГЭ по физике сдавали 156 человек. ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 143 человек. Также, как и в 2020 году, популярными среди школьников оставались такие предметы, как «Английский язык», «История», «Биология».

В Коврове уменьшилось число выпускников, не сумевших набрать минимальные баллы на экзамены по русскому языку с 0,46% (2 человек) до 0,14% (1 человек), математике с 6,02% (25 человек) до 4,96% (21 человек), но выросло число школьников, не преодолевших минимум по 4 предметам: по биологии с 18,88% (17 чел.) до 25,27% (23 чел.), истории с 1,75% (2 чел.) до 4,12% (6 чел.), информатике и ИКТ с 7,28% (11 чел.) до 9,09% (13 чел.), обществознанию с 8,28% (26 чел.) до 14,56% (52 чел.). Зато все выпускники справились с выполнением работ по английскому языку, французскому языку, немецкому языку, литературе, географии. Четыре выпускника получили максимальные 100 баллов: Смирнов Даниил (МБОУ СОШ № 19 – математика), Хорев Михаил (МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Н. Барсукова» - физика), Шиян Вероника (МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Н. Барсукова» - химия, Сыткин Даниил (МБОУ СОШ № 21 – информатика и ИКТ). По сравнению с 2020 количество 100-балльников уменьшилось, но зато возросло количество высокобалльников по семи предметам: информатике и ИКТ; математике; физике; биологии; литературе; русскому языку; английскому языку. Также выросло число девятиклассников, не получивших аттестат - 27 девятиклассников (2,4%), в 2019 году их было 18 (1,57%).