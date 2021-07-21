Во Владимирской области 167 пенсионеров живут в приемных семьях

Во Владимирской области создано 149 «приемных семей» для пожилых, в них проживают 167 подопечных. Так в Селивановском районе в приемную семью переехала оставшаяся одна 92-летняя пенсионерка – о ней, оставшейся без мужа, ветерана Великой Отечественной войны, и не имевшая детей, позаботились знакомые.

- Стационаразамещающие технологии активно внедряются в социальную сферу с 2012 года. За это время в нашем учреждении неплохие результаты: если первоначально мы проводили информирование населения, выявляли нуждающихся и желающих помочь, то сейчас люди сами к нам обращаются. Как правило, они уже знают, кого хотят взять в «приемную семью». Чаще всего это кто-то из близкого окружения: соседи, знакомые, дальние родственники, – рассказала заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Селивановского комплексного центра социального обслуживания населения Екатерина Зайцева.