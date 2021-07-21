Во Владимире человек погиб в горящем мусоре на проспекте Ленина

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в этот день в 19.13 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре рядом с жилым домом на проспекте Ленина.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что возле заброшенного здания котельной, от которой отходит теплотрасса, горит мусор. Пламя удалось потушить уже в 19.21, общая выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров.

К сожалению, без жертв не обошлось — на месте пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины. В настоящее время выяснилось, что это был гражданин 1973 года рождения, предварительно, он не имел определенного места жительства.

В настоящее время дознаватели МЧС продолжают устанавливать обстоятельства случившейся трагедии, а также причины пожара.