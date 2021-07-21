В Суздале многодетные семьи получали землю без подведенных коммуникаций

Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку по поручению прокуратуры региона после того, как в интернет-пространстве появилась информация о нарушениях закона при выделении земли многодетным семьям под строительство домов.

Оказалось, что землю, выделяемую на улицах Моренкова, Менци и Снегирева в Суздале, чиновники передавали без коммуникаций.

Так продолжалось с 2015 по 2020 годы. Как сообщает прокуратура Владимирской области, проверка показала, что сейчас к участкам подвели электричество, однако до сих пор там нет водопровода и канализации, а также нормальных дорог с твердым покрытием.

В ходе проверки четыре семьи написали прокурорам заявления по этому факту. Надзорное ведомство обратилось в Суздальский райсуд с административным иском к местной администрации, потребовав от нее обеспечить участки всей необходимой инфраструктурой.

Суд удовлетворил это требование, часть участков уже в ходе судебного разбирательства получила подъездные пути. Подведение остальных коммуникаций находится на контроле прокуратуры.