Во Владимирской области появится знак почетного донора

Со следующего года доноров, сдавших кровь и плазму 20 и более раз, будут награждать знаком почетного донора Владимирской области. Новый законопроект приняли областные парламентарии. Сейчас аналогичная награда – Знак почетного донора РФ – существует на федеральном уровне, для ее получения нужно сдать кровь минимум сорок раз. Награждать знаком решили со следующего года, чтобы успеть заложить в бюджет расходы на изготовление значков и удостоверений. Кстати, новая награда не предусматривает никаких дополнительных материальных поощрений и льгот, а только общественное признание.