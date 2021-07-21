Во Владимирской области на один день изменится расписание двух электричек

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания. 27 июля по техническим причинам изменяется расписание поезда №6064 «Вековка-Муром». Поезд отправится с Вековки в 12.33. а прибудет в Муром позже обычного -в 14.24.

В этот же день изменится расписание поезда №6307 «Нижний Новгород — Вязники». Так, до станции Ильино он будет ехать согласно действующего расписания, отправлением в 08.33. Однако затем из Ильино уедет в 09.45 и проследует таким образом: о.п. Галицкая 09.51-09.55, Гороховец 10.02-10.03, Молодники 10.12-10.13, Чулково 10.20-10.21, о.п. им. Войкова 10.25-10.26, Денисово 10.31-10.32, о.п.324км 10.37-10.38. Прибытие в Вязники — 10.46.

Уточнить расписание можно в билетных кассах или на официальных порталах РЖД.