Во Владимирской области свободны 87 процентов коек для пациентов с коронавирусом

По состоянию на 21 июля в медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Как сообщают в администрации Владимирской области, 87,1 процента из них занято (1597), свободны 237 коек. По данным на 20 июля занято было 88,1% от коек, свободны – 218. Также за последние сутки заболели на три человека больше, чем накануне – 220 новых пациентов с коронавирусом выявили 21 июля, а 20 июля – 217 человек. За сутки выздоровело 184 жителя – на два больше, чем накануне. А пять человек за последние сутки скончались от коронавируса.