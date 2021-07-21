Селивановские прокуроры обнаружили сайты, торгующие гражданством РФ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе мониторинга интернет-сетей надзорное ведомство Селивановского района нашло сайты, предлагающие всем желающим приобрести документы, подтверждающие получение гражданства России. Тут же указывались цены на данную услугу.

В результате прокурор направил в суд два исковых заявления, потребовав признать информацию на обнаруженных сайтах, а равно на их «зеркалах» в сети, запрещенной на территории Российский Федерации.

Суд встал на сторону надзорного ведомства и включил порталы в соответствующие спуски. Впрочем, пока решения в законную силу не вступили.