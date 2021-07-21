Аркадий Боцан-Харченко официально стал первым заместителем губернатора Владимирской области

Губернатор Владимир Сипягин внес в Законодательное Собрание Владимирской области кандидатуру Аркадия Боцан-Харченко на утверждение в должности своего первого заместителя. Напомним, он тридцатисемилетний чиновник, до этого работавший в МИДе и Совете Федерации, пришел в областную администрацию в конце осени 2018 года в качестве врио вице-губернатора, и в таком качестве пребывал в течение года, его кандидатуру утвердили только в конце 2019 года. Но 1 июля Владимир Сипягин назначил его первым вице-губернатором, а значит, ему снова пришлось пройти процедуру согласования. Депутаты легко согласовали его кандидатуру, отметив, что уже давно с ним работают.