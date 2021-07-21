Депутат Заксобрания и бывший вице-губернатор Юрий Федоров стал почетным гражданином Владимирской области

На очередном заседании Законодательного Собрания Владимирские области депутаты проголосовали за присвоение Юрию Федорову звания почетного гражданина Владимирской области. Ходатайство о присвоение ему почетного звания в преддверии 80-летнего юбилея предложили сразу три совета народных депутатов – Суздальского, Камешковского и Кольчугинского, поддержали их коллеги из Гороховецкого, Вязниковского Петкушинского, Юрьев-Польского и ряда других советов. Также о присвоении ему звания просили Областное объединение профсоюзов, региональный союз строителей и Общественная палата Владимирской области. Комиссия при губернаторе также посчитала ветерана Владимирской политике, бывшего первым заместителем губернатора при Владимире Виноградове, также посчитала его достойным этого звания. С ней согласились не все депутаты Заксобрания, но большинством голосов предложение одобрили.

- Юрий Федоров 60 лет работал на благо Владимирской области. У него всегда есть время для всех, независимо от звания, должности, партийной принадлежности, - заметил депутат регионального ЗС Сергей Бирюков.