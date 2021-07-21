В Коврове бывший заключенный обокрал соседей своих родственников

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование кражи, которую инкриминируют 31-летнему уроженцу Воркуты.

По версии следствия, молодой человек в апреле нынешнего года приехал в Ковров после отбытия наказания в местах лишения свободы. Тут он поселился на даче у родственников, которых о своем появлении не предупредил.

Решив, что в других домах он сможет найти какие-то ценности, мужчина пробрался в одну из дач и стащил оттуда продукты и электротехнику — в общей сложности на 4800 рублей. А спустя еще несколько дней он вернулся и украл бытовую технику еще на 7000 рублей.

Все украденное мужчина продал, однако оперативникам удалось вычислить его и задержать.

В ходе работы сыщикам удалось установить каналы сбыта вещей, во время следствия ущерб был частично возмещен.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Ковровский городской суд.