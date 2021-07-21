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Общество21 июля 2021 12:05

Владимирцев просят помочь многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу

В регионе стартовала акция «Школьный портфель»
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирское областное отделение Российского Детского фонда - некоммерческая организация, открывает сбор пожертвований для успешного проведения акции «Школьный портфель» по подготовке к 1 сентября будущих первоклассников, а также школьников всех возрастов из малообеспеченных, многодетных семей, семей, воспитывающих детей – инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас на учете в фонде более 600 таких семей, около 2000 детей, из которых более 1500 - школьники. В региональный Детский фонд можно как перечислить деньги, так и передать школьные и письменные принадлежности, одежду или обувь, товары, которые не пригодились вашей семье.