Владимирцев просят помочь многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу

Владимирское областное отделение Российского Детского фонда - некоммерческая организация, открывает сбор пожертвований для успешного проведения акции «Школьный портфель» по подготовке к 1 сентября будущих первоклассников, а также школьников всех возрастов из малообеспеченных, многодетных семей, семей, воспитывающих детей – инвалидов и находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас на учете в фонде более 600 таких семей, около 2000 детей, из которых более 1500 - школьники. В региональный Детский фонд можно как перечислить деньги, так и передать школьные и письменные принадлежности, одежду или обувь, товары, которые не пригодились вашей семье.