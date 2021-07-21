Во Владимирской области 21 июля коронавирусом заболели 220 человек

На территории Владимирской области на 10 часов утра 21 июля 2021 года лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 55 сл. в г. Владимире, 27 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Муромском, 15 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Суздальском, 11 сл. в Киржачском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 086 случаев заболевания (9679 сл. в г. Владимире, 4872 сл. в Гусь-Хрустальном, 4461 сл. о. Муром, 3072 сл. в Ковровском, 2378 сл. в Александровском, 2316 сл. в Петушинском, 1670 сл. в Юрьев-Польском, 1663 сл. в Вязниковском, 1704 сл. в Кольчугинском, 1585 сл. в Суздальском, 1286 сл. в Собинском, 1306 сл. в Киржачском, 1162 сл. в Меленковском, 968 сл. в Камешковском, 948 сл. в Гороховецком, 832 сл. в Селивановском, 668 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном).