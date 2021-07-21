Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июля 2021 10:41

Во Владимирской области 21 июля коронавирусом заболели 220 человек

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На территории Владимирской области на 10 часов утра 21 июля 2021 года лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 55 сл. в г. Владимире, 27 сл. в Ковровском, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Муромском, 15 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Суздальском, 11 сл. в Киржачском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 086 случаев заболевания (9679 сл. в г. Владимире, 4872 сл. в Гусь-Хрустальном, 4461 сл. о. Муром, 3072 сл. в Ковровском, 2378 сл. в Александровском, 2316 сл. в Петушинском, 1670 сл. в Юрьев-Польском, 1663 сл. в Вязниковском, 1704 сл. в Кольчугинском, 1585 сл. в Суздальском, 1286 сл. в Собинском, 1306 сл. в Киржачском, 1162 сл. в Меленковском, 968 сл. в Камешковском, 948 сл. в Гороховецком, 832 сл. в Селивановском, 668 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном).