Шесть школ во Владимире получат деньги на ремонт асфальта на своих территориях

На комитете по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту владимирского Горсовета распределяли деньги из бюджета города Владимира. 69,5 миллиона рублей направят на ремонт асфальтового покрытия на территориях городских школ и детских садов.

Как объяснила и.о. начальника городского управления образования Елена Маркова, в 2021 году ввиду позднего направления средств ремонты будут сделаны "точечно". В список попали шесть школ (№№13, 23, 25, 32, 33 и 35), а также несколько садиков.

У части депутатов возник вопрос, почему при всем разнообразии школ и детсадов во Владимире в списке опять оказались две лучшие владимирские гимназии, у которых и так все неплохо. На это чиновница от мэрии ответила, что проект рассчитан на ближайшие пять лет. И в следующем году, когда выделение средств уже будет более плановым, число школ, где будут ремонтировать асфальт, будет большим.