Во Владимире сотрудница офиса сотовой связи продавала данные абонентов

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на сотрудницу салона одного из крупных операторов связи было возбуждено уголовное дело за разглашение коммерческой тайны, а также за неправомерный доступ к компьютерной информации.

По версии следователей, с декабря 2020 по январь 2021 года сотрудница салона при помощи штатного программного обеспечения, не имея на это прав, скопировала из базы данных оператора персональные данные абонентов, которые за деньги передала некоему гражданину.

Данная информация является в соответствии с законом ограниченной в доступе.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.