Во Владимире во время пожара из многоквартирного дома эвакуировано 30 человек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.32 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре, происходящем в жилом доме по улице Пчигуниа.

К месту ЧП прибыли чп14 человек личного состава и пять пожарных машин. Пока газодымозащитники пробирались в полную дыма квартиру, другие сотрудники занимались эвакуацией жильцов — всего из дома было эвакуировано 30 человек, включая семь детей. К счастью, никто из людей в ходе инцидента не пострадал.

Тем временем выяснилось, что возгорание случилось на кухне — там сгорели вещи на площади всего 0,5 квадратных метров. Очаг оперативно потушили.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.