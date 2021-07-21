Владимирцы стали получать спам-сообщения о выплатах родителям школьников

В июле владимирцы стали получать сообщения в мессенджерах в соцсетях о необходимости получения «компенсации» или «выплаты» на школьников. Сообщения приходят с предупреждением, что при неполучении перевода, компенсация будет аннулирована. В письме также дается ссылка на фишинговый сайт, адрес которой практически идентичен порталу Госуслуг.

На поддельной странице пользователя просят ввести данные банковской карты, на которую якобы переведут деньги. Причем человек должен указать не только номер карты, но и дату ее действия, а также трехзначный код с обратной стороны. Узнав эту информацию, мошенники получают доступ к счету карты и снимают с него деньги.

В ряде случаев злоумышленники просят перевести небольшую комиссию за оформление субсидии, объясняя, что деньги идут на оплату услуг юриста. Но после того как люди переводят комиссию, мошенники пропадают. Подобные схемы множатся, как грибы. Ссылки подобных сообщений опасны также тем, что могут дать удаленный доступ к компьютеру или смартфону человека с последующим проникновением в личный кабинет.

- Мошенники не стоят на месте, ловко используя новости, тревоги и переживания людей для своего обогащения. Подобные случаи мошенничества с выплатами от государства были и в прошлом году. Владимирцам нужно быть осторожными, не торопиться, не переходить по ссылкам от неизвестных, использовать только официальные порталы, внимательно проверяя адресную строку, пояснил эксперт Владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.