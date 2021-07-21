55 процентов владимирцев тратят на еду до 10 тысяч рублей в месяц

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Владимирской области и выяснила, изменились ли расходы на питание у тех, кто работает удаленно.

55% владимирцев ежемесячно тратят на еду лично для себя до 10 тысяч рублей, еще 25% - до 20 тысяч рублей, 4% - свыше 30 тысяч, остальные затруднились ответить.

При этом 38% из тех, кто сейчас работает удаленно (таких, по данным опроса, в регионе около 18%), отмечают, что их расходы на питание сократились по сравнению с периодом работы из офиса. У 19%, наоборот, эти расходы выросли, а у 35% остались без изменений.

- Интересно, что лишь 20% опрошенных «удаленщиков» скучают по совместным обедам с коллегами, 75% подобных эмоций не испытывают, - отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и PR hh.ru по Северо-Центральному региону.