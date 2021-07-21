Рядом с ЦУМ "Валентина" построят общественно-деловой центр

Территория между ЦУМ "Валентина" и стадионом "Торпедо" последние годы представляла собой пустырь. Если раньше здесь располагался автосалон, то сейчас нет ничего, только мусор. Однако в ближайшее время здесь начнется стройка. Территорию уже расчистили с помощью тракторов от мусора.

Рядом с площадкой появился баннер, на котором нарисовано то, что должно появиться в этом месте в ближайшие годы. Это будет трехэтажный общественно-деловой центр, в котором будут располагаться офисы. Судя по паспорту объекта, строительство может затянуться на несколько лет.

Кстати, разрешение на стройку в администрации города было получено год назад. Застройщиком выступает компания ООО "СМУ-54". Заказчиком указано частное лицо, но, как указало издание "Зебра-ТВ", владельцем территории является семейство Бородиных, которые также владеют и ЦУМ "Валентина".