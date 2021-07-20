В Киржачском районе мотоциклист погиб, врезавшись в легковой автомобиль

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 23.00 на 4 километре указанного шоссе водитель мотоцикла «Дукати» 1982 года рождения врезался в стоявший на перекрестке легковой автомобиль «Опель Астра», за рулем которого находился молодой человек 1992 года рождения.

В результате удара мотоциклист получил серьезные травмы, прибывшая на место ДТП «скорая помощь» доставила его в больницу. К сожалению, от полученных травм позднее он скончался в ЦРБ Киржача.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.