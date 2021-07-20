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Происшествия20 июля 2021 18:06

В Судогодском районе водителя машины травмировало попавшим в стекло камнем

Инцидент произошел 19 июля на трассе «Владимир-Муром-Арзамас»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 13.50 на 34 километре указанного шоссе в водителя «Форд Транзит» угодил камень, вылетевший из-под колеса одного проезжавших автомобилей.

Камень попал в лобовое стекло микроавтобуса, в результате чего 33-летний мужчина, сидевший за рулем «Транзита», получил резаную рану лица. К счастью, травма оказалась не сильной — врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили лечиться домой.

По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.