В Судогодском районе водителя машины травмировало попавшим в стекло камнем

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 13.50 на 34 километре указанного шоссе в водителя «Форд Транзит» угодил камень, вылетевший из-под колеса одного проезжавших автомобилей.

Камень попал в лобовое стекло микроавтобуса, в результате чего 33-летний мужчина, сидевший за рулем «Транзита», получил резаную рану лица. К счастью, травма оказалась не сильной — врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили лечиться домой.

По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.