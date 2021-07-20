В Муроме в столкновении двух легковых машин пострадали три человека

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 07.30 водитель автомобиля «Хендай Солярис», молодой человек 1999 года рождения, выехал под красный свет на перекресток, где столкнулся с проезжавшим мимо «Киа Соул» под управлением 47-летнего водителя.

Обе машины получили серьезные повреждения, одна из них оказалась перевернута. В итоге травмированы были три человека, включая ребенка. К счастью, повреждения у них оказались не сильными. Так, водитель «Киа» получил ушибы и ссадины, а его 5-летний пассажир получил только ушибы. Что касается молодого человека на «Солярисе», то у него врачи также диагностировали ушибы. Никому из них госпитализация не потребовалась, после оказания помощи доктора отпустили пострадавших на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.