Временно департамент образования возглавит Елена Запруднова

Губернатор Владимир Сипягин возложил исполнение обязанностей директора департамента образования Владимирской области на Елену Запруднову – с 21 июля и до замещения этой должности. Кроме того, она продолжит выполнять обязанности заместителя директора департамента. Напомним, с 20 июля была освобождена от должности директора областного Департамента образования 65-летняя Ольга Беляева – с ней не продлили служебный контракт. До этого она возглавляла департамент образования в течение восьми лет, а ранее работала в должности заместителя директора департамента.