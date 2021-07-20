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Общество20 июля 2021 17:22

Временно департамент образования возглавит Елена Запруднова

До этого она работал заместителем директора
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Губернатор Владимир Сипягин возложил исполнение обязанностей директора департамента образования Владимирской области на Елену Запруднову – с 21 июля и до замещения этой должности. Кроме того, она продолжит выполнять обязанности заместителя директора департамента. Напомним, с 20 июля была освобождена от должности директора областного Департамента образования 65-летняя Ольга Беляева – с ней не продлили служебный контракт. До этого она возглавляла департамент образования в течение восьми лет, а ранее работала в должности заместителя директора департамента.