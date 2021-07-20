В администрации Владимирской области обязательную 60-процентную вакцинацию переводят в разряд рекомендаций

20 июля в администрации Владимирской области внесли очередные изменения в ковидные ограничения на территории 33 региона. В этот раз они касаются обязательности вакцинации для сотрудников сфер, которые в Роспотребнадзоре не так давно признали первоочередными. Напомним, что туда входили предприятия общепита и сферы услуг, а также социальная сфера. Все они должны были ранее в обязательном порядке достичь к 15 сентября показателя в 60 процентов привитых сотрудников.

В новой версии указа губернатора Владимира Сипягина данные требования носят рекомендательный характер. Скорее всего, такая формулировка связана с недавней встречей губернатора Владимира Сипягина с предпринимательским сообществом, на котором главу региона просили "смягчать формулировки в указах для того, чтобы не нагнетать обстановку".

Впрочем, вряд ли это означает, что совсем никаких санкций не будет применяться к тем, кто не достигнет этого показателя.