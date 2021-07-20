В Муроме мужчина срезал на территории местной базы 11 метров кабеля

Ночью 8 июля сотрудники патрульно-постовой службы муромской полиции на одной из улиц города обратили внимание на мужчину, который вез металлическую тележку. Подойдя ближе, полицейские увидели, что в тележке лежат кабель и ножовка. Откуда они, тот полицейским объяснить не смог.

Для проверки мужчину доставили в отдел полиции. В дальнейшем стало известно, что задержанный 37-летний мужчина похитил с территории местной базы 11 метров кабеля на сумму более 16 000 рублей. Похищенное он планировал сдать в пункт приема металла. Также было установлено, что тот ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В итоге сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас сотрудники полиции проверяют мужчину на другие кражи в Муроме и Владимирской области.