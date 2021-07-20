Общественники нашли в Ставрово опасные детские и спортивные площадки

фото ОНФ по Владимирской области

Во время инспекции объектов в Собинском районе, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда», общественники пришли в ужас от того, в каком состоянии находятся спортивные и детские площадки в поселке Ставрово.

Во дворе дома №1 на улице Южной сиденья детских качелей – деревянные дощечки, а от турников осталось одно только название. Сломанная конструкция для выбивания ковров, находящаяся во дворе дома №12 на улице Комсомольской, представляет серьезную опасность для играющей неподалеку детворы.

Одна из самых плачевных картин открылась общественникам во дворе дома №7 на улице Комсомольской. Здесь часть горок, качелей и каруселей покрыта толстым слоем ржавчины и находится в зарослях травы. В центре детской площадки торчит штырь, видимо, от какой-то бывшей карусели. По мнению общественников, этот объект крайне опасен для детей, которые ежедневно приходят сюда поиграть.

Замечания собраны и направлены в адрес муниципалитета с просьбой об оперативном принятии мер.