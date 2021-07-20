Бывший природоохранный прокурор Владимирской области возглавил судогодскую прокуратуру

Генеральный прокурор Российской Федерации 14 июля назначил на должность прокурора Судогодского района старшего советника юстиции Эдуарда Кокешова. До этого он возглавлял природоохранную прокуратуру Владимирской области.

Эдуард Кокешов родился в 1965 году в республике Дагестан, в 1992 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с 1992 года в должностях следователя, старшего следователя, помощника, заместителя Шарыповского межрайонного прокурора Красноярского края.

В прокуратуре Владимирской области работает с 2007 года заместителем прокурора города - начальником отдела прокуратуры города Владимира, заместителем прокурора города Владимира. С 2016 года стал Владимирским природоохранным прокурором.