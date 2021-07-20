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Общество20 июля 2021 14:52

Бывший природоохранный прокурор Владимирской области возглавил судогодскую прокуратуру

Эдуард Кокешов назначен на должность 14 июля
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Генеральный прокурор Российской Федерации 14 июля назначил на должность прокурора Судогодского района старшего советника юстиции Эдуарда Кокешова. До этого он возглавлял природоохранную прокуратуру Владимирской области.

Эдуард Кокешов родился в 1965 году в республике Дагестан, в 1992 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с 1992 года в должностях следователя, старшего следователя, помощника, заместителя Шарыповского межрайонного прокурора Красноярского края.

В прокуратуре Владимирской области работает с 2007 года заместителем прокурора города - начальником отдела прокуратуры города Владимира, заместителем прокурора города Владимира. С 2016 года стал Владимирским природоохранным прокурором.