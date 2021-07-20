Во Владимирской области свободны 218 коек для коронавирусных пациентов

Как сообщают в областной администрации, по состоянию на 20 июля в медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Хотя в регионе ежедневно выздоравливают пациенты с коронавирусом, только за последние сутки поправилось 182 человека, 88,1 процента из коек, предназначенных для коронавирусных больных, занято (1616), свободны 218 коек. Также в области продолжает вакцинация, но вакцин все равно ощущается дефицит: последний раз в область поступило 12 тысяч доз вакцины при том, что в день медики готовы прививать 8500 человек, поэтому часть владимирцев предпочитает съездить за прививкой в Москву.

По данным на 20 июля, во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 53408 горожан. Оба компонента вакцины получили 36758 жителей города. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4134 человека. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 59815 доз вакцины.