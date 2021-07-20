В Судогодском районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса

Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД.

В начале июля в полицию по Судогодскому району обратился представитель местного лесничества, сообщивший, что обнаружил на одном из участков факт незаконной рубки лесного массива Кто-то рубил сосны.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего и вскоре вышли на возможного подозреваемого. В незаконной рубке подозревали 58-летнего местного жителя. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что срубил шесть деревьев, после чего распилил их и планировал распорядиться древесиной по своему усмотрению. Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 107 000 рублей.

Сейчас полицией в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Наказание по этой статье варьируется от штрафа в размере от полумиллиона рублей до тюремного срока (до четырех лет).