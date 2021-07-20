Светофор в районе рынка «Слобода» оборудовали табло с отсчетом времени

фото городской администрации

20 июля специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» заканчивают работы по установке табло отсчета времени сигналов на светофоре на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода».

Табло времени позволит участникам дорожного движения корректно оценивать имеющееся в запасе время для пересечения проезжей части при разрешающем сигнале светофора, что повысит безопасность дорожного движения на данном участке для всех его участников.

Установили светофор на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода» в пошлом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 29 января этого года на светофорном объекте была установлена дополнительная секция - стрелка поворота направо на выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю Дуброву в сторону проспекта Ленина.