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Общество20 июля 2021 11:48

Светофор в районе рынка «Слобода» оборудовали табло с отсчетом времени

Это повысит безопасность дорожного движения
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото городской администрации

фото городской администрации

20 июля специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» заканчивают работы по установке табло отсчета времени сигналов на светофоре на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода».

Табло времени позволит участникам дорожного движения корректно оценивать имеющееся в запасе время для пересечения проезжей части при разрешающем сигнале светофора, что повысит безопасность дорожного движения на данном участке для всех его участников.

Установили светофор на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода» в пошлом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 29 января этого года на светофорном объекте была установлена дополнительная секция - стрелка поворота направо на выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю Дуброву в сторону проспекта Ленина.