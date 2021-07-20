Владимирский областной суд отменил приговор в отношении экс-главного врача ОКБ

Приговором Октябрьского районного суда г.Владимира бывший главный врач Областной клинической больницы признана виновной в получении должностным лицом взятки в крупном размере в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Ее отправили на четыре года в исправительную колонию общего режима, со штрафом в размере 2 000 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации на срок три года. Как установил суд, вынесший приговор, в период с 26 по 30 августа 2019 года главный врач ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» получила взятку в в размере 950 000 рублей за оказание содействия в заключении государственного контракта на поставку компьютерного томографа. Кроме того, в период с 19 по 30 июля 2019 года она за создание неравных условий конкуренции между участниками закупок электрокардиостимуляторов получила также взятку в виде денег в размере 500 000 рублей. Но приговор обжаловали и судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор Октябрьского районного суда г.Владимира отменен в связи с нарушениями судом первой инстанции уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе со стадии судебного разбирательства.