В Селивановском районе оборудовали новые контейнерные площадки

Прокуратурой Селивановского района проведена проверка соблюдения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере оборота с отходами, в ходе которой выявлены нарушения. Как оказалось, в десяти населенных пунктах Селивановского района на имеющихся там контейнерных площадках отсутствовали твердое (бетонное или асфальтовое) покрытие, ограждения или зеленые насаждения по периметру. В этой связи прокурором района в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено десять исковых заявлений. Акты прокурорского реагирования удовлетворены. Во исполнение решений судов контейнерные площадки приведены в соответствие с действующим законодательством.