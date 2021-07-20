Во Владимирской области на 20 июля коронавирусом заболели 217 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 июля лабораторно подтверждено 217 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Для сравнения – вчера заболевших было 224, а 18 июля – 234. Новые случай заболевания распределились так: 62 сл. в г. Владимире, 26 сл. в Ковровском, 25 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Суздальском, 9 сл. в Собинском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Киржачском,7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 866 случаев заболевания, из них 9624 сл. в г. Владимире, 4850 сл. в Гусь-Хрустальном, 4443 сл. о. Муром, 3045 сл. в Ковровском, 2372 сл. в Александровском, 2306 сл. в Петушинском, 1659 сл. в Юрьев-Польском, 1648 сл. в Вязниковском, 1695 сл. в Кольчугинском, 1570 сл. в Суздальском, 1281 сл. в Собинском, 1295 сл. в Киржачском, 1157 сл. в Меленковском, 963 сл. в Камешковском, 945 сл. в Гороховецком, 829 сл. в Селивановском, 668 сл. в Судогодском, 516 сл. в г. Радужном.