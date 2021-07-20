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Происшествия20 июля 2021 10:15

Экс-начальник отделения Судогодской полиции побила обвиняемого

Женщина осуждена за превышение служебных полномочий
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Приговором Судогодского районного суда бывший начальник отделения дознания полиции ОМВД России по Судогодскому району признана виновной в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения. В октябре 2016 года она, чтобы оказать давление на обвиняемого и заставить его признать вину и фальсифицировать подписи в ряде процессуальных документов по уголовному делу, дала устное поручение руководству уголовного розыска ОМВД России по Судогодскому району и непосредственно оперуполномоченному обеспечить явку к ней обвиняемого. На следующий день он прибыл к ней в кабинет и экс-начальник отдела дознания, переживая из-за возможного увеличения отрицательного показателя качества производства дознания, угрозы срыва графика направления уголовных дел в суд, и в связи с опасением возможности получения дисциплинарного или материального наказания, несколько раз ударила обвиняемого по лицу и телу, оскорбляла его нецензурно и угрожала применить в отношении него насилие, опасное для жизни и здоровья. Суд признал ее виновной. Она получила три года условно, также ей запрещено занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в течение двух с половиной лет.