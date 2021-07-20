Во Владимирской области будут проверять детские площадки на безопасность

фото предоставлено Уполномоченным по правам ребёнка во Владимирской области

Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская инициирует проверку детских игровых площадок региона.

- Мы должны знать кто отвечает, когда наши дети играют и травмируются на детских площадках, - подчеркивает омбудсмен.

По данным мониторингов ОНФ, 72% детских площадок, построенных начиная с 2017 года, к настоящему моменту уже требуют ремонта, и ежегодно в России на детских площадках травмируется около 40 тысяч детей,

Юлия Раснянская подчеркивает, что на каждой игровой площадке должен быть назначен ответственный за эксплуатацию игрового оборудования. И, соответственно, на каждую детскую площадку должен быть оформлен акт ежегодного осмотра.

- Считаю, что во всех муниципалитетах региона должно осуществляться межведомственное взаимодействие по данному вопросу. Каждое муниципальное образование должно иметь конкретное лицо, ответственное и компетентное в части строительства, приемки и содержания детских площадок, чтобы свести к минимальному риску детский травматизм и предотвращать быстрый износ вновь построенных объектов, - говорит омбудсмен.

Чаще всего в ходе мониторингов общественники выявляют такие нарушения, как ненадежно закрепленные конструкции турников и качелей, разошедшиеся сварные швы, забетонированное место для приземления, отсутствие табличек с правилами поведения на площадках, нарушения при укладке ударопоглощающего покрытия или его отсутствие.

Детский омбудсмен сообщает, что каждый может направить на почту 33deti@mail.ru фотографию площадки с адресом привязки к конкретному дому и с комментарием – где установлено оборудование.