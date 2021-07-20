В Гусь-Хрустальном волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли потерявшуюся в лесу женщину

68-летняя жительница Гусь-Хрустального Надежды Ефимовны пропала без вести 16 июля. Женщина днем ушла из дома и потерялась. В легком платье, черных балетках и с красной сумочкой. К счастью, в сумочке был телефон, так что она смогла сообщить родным, что заблудилась в лесу.

В отряд "ЛизаАлерт" заявка поступила около 20 часов, с женщиной сразу связался специалист направления «Лес на связи».

- К этому моменту была потрачена большая часть заряда телефона, и долго говорить с женщиной специалист не мог. Но постарался получить от нее максимальное количество информации, хотя на многие вопросы она была не в состоянии ответить. Возможно, сказалась 33-градусная жара. Наша потерявшаяся уже много часов провела в лесу без отдыха, еды и воды. Когда было принято решение об активном поиске, информационные координаторы связались с родственниками, чтобы выяснить, где женщину видели в последний раз, ее привычные маршруты, а также другие нюансы о состоянии здоровья. Родственники очень активно помогали. Плюс параллельно работала полиция. И уже готовы были подключиться сотрудники МЧС. Ночной поиск мы завершили утром, сразу планируя повторный выезд экипажей. И как раз в этот момент поступила информация, что проезжавший через лес мужчина услышал зов о помощи. Оказалось — это наша пропавшая. Он помог ей выйти из леса и позвонил родственникам, - рассказала Валентина Савинова, координатор поиска:

На месте работали десять добровольцев отряда, восемь из которых — девушки. Помогли родственники и неравнодушные местные жители. Благодаря их участию были сформированы шесть пеших групп, которые всю ночь отрабатывали значительную территорию на отклик. Многие готовы были вернуться через несколько часов на повторный выезд. Но, к счастью, он не понадобился.

Женщина найдена, жива и уже дома, с родными. Уходя в лес, обязательно предупредите близких, куда идете, и возьмите с собой заряженный телефон. Он может помочь спасти Вам жизнь!