Во Владимире права отобрали у водителей, страдающих наркотической зависимостью и шизофренией

Прокуратура города Владимира обратилась в суд с административными исками о прекращении действия водительского удостоверения. Двум владимирцам выдали водительские удостоверения категории «В» сроком действия до 26.08.2021 и 22.06.2028. Но один из них при этом находился на стационарном лечении в наркологическом отделении ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер», где до настоящего времени состоит на учете, а второму административному ответчику врачебной комиссией диспансерного отделения ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница №1» поставлен диагноз «шизофрения». В ходе рассмотрения дел суд пришел к выводу, что имеющийся у ответчиков диагнозы заболевания свидетельствует о наличии медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности для окружающих. Административные исковые требования прокурора были удовлетворены.