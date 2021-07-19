В магазинах Владимира за шесть дней зафиксировано 16 «антиковидных» нарушений

Как сообщает администрация города Владимира, с 12 по 18 июля было проверено 58 предприятий потребительского рынка, расположенных на территории областного центра. При этом на 16 объектах вскрылись нарушения, причем в 12 случаях речь идет о нарушении масочного режима. Со всеми нарушителями были проведены профилактические беседы.

Такие же беседы в ходе рейдов сотрудники горадминистрации проводили и с другими продавцами и клиентами торговых точек.

Всего же с начала года рейдами охвачено уже 1775 торговых объектов, при этом в 379 случаях были зафиксированы нарушения. В мэрии Владимира обещают, что рейды будут продолжены.