Во Владимирской области откроют 30 «Точек роста»

В некоторых школах региона идут ремонтно-строительные работы по созданию «Точек роста», занятиях в которых начнутся уже в сентябре. В новых центрах планируют сделать упор на изучение предметов естественнонаучного цикла. Педагоги будущих образовательных центров прошли обучение на базе Владимирского института развития образования, направленное на формирование компетенций в работе с новыми цифровыми лабораториями, оснащёнными датчиками температуры, давления, электропроводности и положения, наборами для изготовления микропрепаратов и проведения опытов по молекулярной физике. Ученикам также будут доступны цифровые лаборатории и робототехнические наборы для проведения экспериментов и изучения школьных предметов. Ребята смогут познавать основы робототехники, механики и программирования, проводить опыты по физике, химии и биологии. Новые центра появятся в Радужном на базе школы №1 и еще шестнадцати районах, в некоторых, например, Суздальском и Меленковском, «Точек роста» откроется сразу три.