Во Владимирской области Ольга Беляева покинет департамент образования

Губернатор Владимир Сипягин освободил Ольгу Беляеву от замещаемой должности директора департамента образования Владимирской области – в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Напомним, эту должность 65-летняя чиновница занимала с 2013 года. Коренная владимирка училась в родном городе, еще во время учебы начала работать учителем-словесником в школе №14, потом стала завучем в том же учебном заведении. Потом с 1984 года она последовательно замещала должности заместителя директора по учебной работе и директора Владимирского педагогического колледжа и заместителя директора департамента образования администрации Владимирской области.